Зірка серіалу "Моторошні пригоди Сабріни" Ченс Пердомо загинув в автокатастрофі

Ченсу Пердомо було 27 років

Відомий американський актор Ченс Пердомо загинув в автокатастрофі у віці 27 років. Глядачам він відомий завдяки своїм ролям в серіалах "Моторошні пригоди Сабріни" та "Покоління V". Фільм "Вбитий своїм обов'язком" приніс зірці номінацію на премію BAFTA за найкращу чоловічу роль.

Трагічною новиною поділився менеджер актора для видання Variety.

"З важким серцем ми ділимося новиною про передчасну смерть Ченса Пердомо внаслідок аварії на мотоциклі. Влада повідомила, що ніхто зі сторонніх людей не постраждав. Його пристрасть до мистецтва та ненаситний апетит до життя відчували всі, хто його знав, і його тепло збережеться у тих, кого він любив найбільше. Ми просимо поважати бажання сім'ї зберегти конфіденційність, оскільки вони сумують за втратою улюбленого сина та брата", — повідомляє менеджер актора.

Де саме трапилася аварія, поки не відомо. ЗМІ припускають, що це сталося в Лос-Анджелесі.

Фото: Getty Images

Ченс Пердомо народився у Лос-Анджелесі, однак згодом разом із мамою переїхав до до Саутгемптона. Там він ходив в муніципальну школу, а пізніше вступив до коледжу у Вінчестері. Згодом Ченс переїхав до Лондона, де й розпочав акторську кар’єру.

Фото: Getty Images

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