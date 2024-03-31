Звезда сериала "Жуткие приключения Сабрины" Ченс Пердомо погиб в автокатастрофе

Ченсу Пердомо было 27 лет

Известный американский актер Ченс Пердомо погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет. Зрителям он известен благодаря своим ролям в сериалах "Жуткие приключения Сабрины" и "Поколение V". Фильм "Убитый своим долгом" принес звезде номинацию на премию BAFTA за лучшую мужскую роль.

Трагической новостью поделился менеджер актера для издания Variety.

"С тяжелым сердцем мы делимся новостью о преждевременной смерти Ченса Пердомо в результате аварии на мотоцикле. Власти сообщили, что никто из посторонних людей не пострадал. Его страсть к искусству и ненасытный аппетит к жизни испытывали все, кто его знал, и его тепло сохранится у тех, кто его знает., кого он любил больше всего. Мы просим уважать желание семьи сохранить конфиденциальность, поскольку они скорбят о потере любимого сына и брата", — сообщает менеджер актера.

Где именно произошла авария, пока неизвестно. СМИ предполагают, что это произошло в Лос-Анджелесе.

Фото: Getty Images

Ченс Пердомо родился в Лос-Анджелесе, однако впоследствии вместе с мамой переехал в Саутгемптон. Там он ходил в муниципальную школу, а позже поступил в колледж в Винчестере. Затем Ченс переехал в Лондон, где и начал актерскую карьеру.

Фото: Getty Images

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