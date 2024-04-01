Помер відомий гуморист Святослав Пелішенко (фото)

Святослав Пелішенко починав свій творчий шлях в Одесі

Нещодавно після важкої хвороби помер відомий український кінооператор Юрій Бордаков. А сьогодні стало відомо, що відйшов у засвіти український гуморист Святослав Пелішенко, який помер у 71-річному віці.

Його знають передусім як капітана команди КВК "Одеські джентльмени". Про втрату на сторінці у Facebook написала близька подруга Святослава Пелішенка – Світлана Фабрикант.

Святослав Пелішенко під час виступу

"Як багато горя. Від нас пішов капітан. Слава… Велика дитина… Безмежно талановита, безмежно мудра, безкомпромісно справедлива та чесна, страшенно скромна та всіма нами, всією командою, надзвичайно улюблена. Тому що рідний!" – висловилась Світлана Фабрикант.

Святослав у колі однодумців

Світлана наголосила, що Святослав Пелішенко дуже любив рідну Одесу. Він присвятив місту чимало своїх творів.

Святослав розпочинав творчий шлях в Одесі

Додамо, що Святослав Пелішенко починав свій творчий шлях в Одесі. 1991 року він виїхав з України до Москви, де згодом став автором програми "Городок". Через те, що сценарист протягом 30 років провів у Росії, пропагандисти його називають росіянином.

Його позиція щодо війни в Україні невідома, артист не спілкувався у соціальних мережах та вів доволі закритий спосіб життя.

Раніше "Телеграф" писав, що помер народний артист України Віталій Білоножко. Це стало ударом для багатьох українців, які виросли на його піснях.