Умер известный юморист Святослав Пелишенко (фото)

Святослав Пелишенко начинал свой творческий путь в Одессе

Недавно после тяжелой болезни скончался известный украинский кинооператор Юрий Бордаков. А сегодня стало известно о смерти украинского юмориста Святослава Пелишенко, который скончался в 71-летнем возрасте.

Его знают прежде всего как капитана команды КВН "Одесские джентльмены". О потере на странице в Facebook написала близкая подруга Святослава Пелишенко – Светлана Фабрикант.

Святослав Пелишенко во время выступления

"Как много горя. От нас ушел капитан. Слава... Большой ребенок... Безгранично талантливый, безгранично мудрый, бескомпромиссно справедливый и честный, ужасно скромный и всеми нами, всей командой, очень любимый. Потому что родной!" – высказалась Светлана Фабрикант.

Святослав в кругу единомышленников

Светлана подчеркнула, что Святослав Пелишенко очень любил родную Одессу. Он посвятил городу множество своих произведений.

Святослав очень любил Одессу

Добавим, что Святослав Пелишенко начинал свой творческий путь в Одессе. В 1991 году он уехал из Украины в Москву, где скоре стал автором программы "Городок". Поскольку сценарист в течение 30 лет провел в России, пропагандисты его называют россиянином.

Его позиция по поводу войны в Украине неизвестна, артист не общался в социальных сетях и вел довольно закрытый образ жизни.

Ранее "Телеграф" писал, что скончался народный артист Украины Виталий Белоножко. Это стало ударом для многих украинцев, выросших на его песнях.