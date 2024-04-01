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Умер известный юморист Святослав Пелишенко (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Автор
Комик Святослав Пелишенко Новость обновлена 01 апреля 2024, 17:53
Комик Святослав Пелишенко. Фото Facebook.com

Святослав Пелишенко начинал свой творческий путь в Одессе

Недавно после тяжелой болезни скончался известный украинский кинооператор Юрий Бордаков. А сегодня стало известно о смерти украинского юмориста Святослава Пелишенко, который скончался в 71-летнем возрасте.

Его знают прежде всего как капитана команды КВН "Одесские джентльмены". О потере на странице в Facebook написала близкая подруга Святослава Пелишенко – Светлана Фабрикант.

Святослав Пелишенко
Святослав Пелишенко во время выступления

"Как много горя. От нас ушел капитан. Слава... Большой ребенок... Безгранично талантливый, безгранично мудрый, бескомпромиссно справедливый и честный, ужасно скромный и всеми нами, всей командой, очень любимый. Потому что родной!" – высказалась Светлана Фабрикант.

Юмористы
Святослав в кругу единомышленников

Светлана подчеркнула, что Святослав Пелишенко очень любил родную Одессу. Он посвятил городу множество своих произведений.

Святослав Пелишенко
Святослав очень любил Одессу

Добавим, что Святослав Пелишенко начинал свой творческий путь в Одессе. В 1991 году он уехал из Украины в Москву, где скоре стал автором программы "Городок". Поскольку сценарист в течение 30 лет провел в России, пропагандисты его называют россиянином.

Его позиция по поводу войны в Украине неизвестна, артист не общался в социальных сетях и вел довольно закрытый образ жизни.

Ранее "Телеграф" писал, что скончался народный артист Украины Виталий Белоножко. Это стало ударом для многих украинцев, выросших на его песнях.

Теги:
#Одесса #Россия #КВН #Святослав Пелишенко