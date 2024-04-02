"Ви хочете, щоб мене обливали брудом?": Олег Скрипка різко відреагував на питання журналістки про зраду дружини і "перевів стрілки"

Олег Скрипка обурився і відповідав питаннями на питання

Український композитор Олег Скрипка, чий концерт влітку зірвали росіяни, обурився питанню журналістки про зраду дружини. Лідер гурту "Воплі Відоплясова" почав "переводити стрілки" і дорікнув Наталі Тур російськими піснями, які раніше грали на радіо, представницею якого вона є.

Співак спокійно і впевнено відповідав на питання стосовно мобілізації, однак щойно мова зайшла про невірність Олега у шлюбі, він розлютився і почав дорікати журналістці, що на їхньому радіо до початку війни грали російські пісні. Це трапилося під час інтерв’ю "Тур зірками", яке у співака брала Наталкою Тур.

-Ви музикант, ви дуже багато гастролюєте і часто подейкують, що в людей вашої професії багато спокус у житті. Чи були моменти за ваш довготривалий шлюб з дружиною, що ви їй десь, можливо, зрадили або, можливо, були якісь спокуси в вашому житті?

-А навіщо це питання?

-Цікаво, як ви подолали, можливо, цей складний період у житті.

-А от на вашому радіо були до повномасштабного вторгнення російські пісні. Як ви до цього ставитесь?

Не давши журналістці розгорнуто відповісти, співак перебив її і задав те ж саме питання про російські пісні на радіо. Наталка швидко "викрутилась" і припустила, що запитання про зразу зачепило Олега і він "не без гріха". Наприкінці розмови вокаліст все ж сказав, що вірний дружині.

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