"Вы хотите, чтобы меня обливали грязью?": Олег Скрипка резко отреагировал на вопрос журналистки об измене жены и "перевел стрелки"

Олег Скрипка возмутился и отвечал вопросами на вопросы

Украинский композитор Олег Скрипка, чей концерт летом сорвали россияне, возмутился вопросом журналистки об измене жены. Лидер группы "Вопли Видоплясова" начал "переводить стрелки" и упрекнул Наталье Тур в российских песнях, ранее игравших на радио, представительницей которого она является.

Певец спокойно и уверенно отвечал на вопросы относительно мобилизации, однако как только речь зашла о неверности Олега в браке, он разозлился и стал упрекать журналистку, что на их радио до начала войны играли русские песни. Это произошло во время интервью "Тур звездами", которое у певца брала Натальей Тур.

-Вы музыкант, вы очень много гастролируете и часто говорят, что у людей вашей профессии много соблазнов в жизни. Были ли моменты за ваш долгосрочный брак с женой, что вы ей где-то изменили или, возможно, были какие-то соблазны в вашей жизни?

-А зачем этот вопрос?

-Интересно, как вы преодолели, может быть, этот сложный период в жизни.

-А вот на вашем радио были до полномасштабного вторжения русские песни. Как вы к этому относитесь?

Не дав журналистке развернуто ответить, певец перебил ее и задал тот же вопрос о русских песнях на радио. Наталья быстро "выкрутилась" и предположила, что вопрос о сразу задел Олега и он "не без греха". В конце разговора вокалист все же сказал, что верен жене.

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