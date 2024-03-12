Каменських у Дніпрі стала перед глядачами на коліна (відео)

Каменських тепло контактувала з глядачами у Дніпрі

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно анонсувала гастрольний тур Україною, оприлюднила ролик, який зняли під час її сольного концерту у Дніпрі. Каменських під час концерту тепло контактувала з глядачами.

На сторінці в Instagram знаменитість показала кадри з концерту. Одна з фанаток подарувала їй букет квітів.

Також на концерті Каменських на вільному сидінні раптово стала навколішки. Це трапилося під час виконання пісні "Червоне вино", яку написав український співак та продюсер Потап.

Каменських у Дніпрі

"Дякую вам, Дніпро! Мої концерти – це завжди про спілкування, обмін енергією й позитивні емоції. Дякую кожному, хто приходить, бо це ознака того, що ми продовжуємо жити й об'єднуватися у прагненні допомагати нашим захисникам", – написала вона.

Настю радо зустрічали в Дніпрі

Співачка також анонсувала концерт у Вінниці.

Раніше "Телеграф" писав, що Настя Каменських, Григорій Бакланов та інші українські зірки здали кров для порятунку військових і цивільних. Знаменитості вирішили стати донорами.