"Не облиш мене": Потап посвятил пост Насте Каменских (видео)

Потап обнародовал краткую версию нового клипа Насти Каменских

Украинский шоумен Потап, который недавно засветился на фото вместе со своей женой, посвятил пост Насте Каменских. Знаменитый мужчина высказался короткой версией клипа певицы на новую песню.

На странице в Instagram Потап лаконично написал: "Не облиш мене". Он также добавил краткую версию нового клипа Насти Каменских, дополнив пост изображением рук, поднятых в молитве.

"Не облиш мене"

Подписчики оставили преимущественно положительные отзывы, отметив, что Настя очень искусно и трогательно исполнила песню. Также они не скупились на комплименты певице, которая выглядит роскошно.

Подписчики Потапа сделали немало комплиментов Насте

Добавим, что клип "Не облиш мене" Настя презентовала 22 марта. Тогда Потап никак не отреагировал на новинку и долго молчал вообще. Теперь фанаты ждут реакции Насти на пост мужа.

Напомним, что СМИ часто писали, что Настя и Потап расстались. Свои предположения они объясняли тем, что Потап живет за границей, а Настя находится в Украине и хорошо проводит время в компании своей маленькой собачки. Сплетни исполнители никак не комментировали. Документов на расторжение брака пара не подавала.

Ранее "Телеграф" писал, что певица Настя Каменских поразила фанатов честными фото. Настя предложила положить начало рубрике, где все желающие смогут выставлять неидеальные и забавные фото.