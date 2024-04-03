34-річна Тейлор Свіфт офіційно стала мільярдеркою

Масштабною подією для 34-річної знаменитості став тур Eras Tour

Бізнес-журнал Forbes вніс американську співачку Тейлор Свіфт до рейтингу найбагатших людей у світі із капіталом у $1,1 млрд. Знаменною подією для 34-річної знаменитості став тур Eras Tour, який приніс їй $1 млрд, що є світовим рекордом.

У 2006 році відбувся дебют співачки, а справжній зліт — у 2023-му. Page Six повідомляє, що зірка суттєво збагатилася завдяки останньому шостому музичному туру.

Тейлор Свіфт під час виступу

Важливу роль у житті зірки відіграло визнання її людиною 2023 року за версією TIME. У 2020 році співачка повідомила, що подарує нове життя своїм першим альбомам, перезаписавши їх. Також Свіфт з головою поринула і у нову роботу. "Lover", "Folklore", "Evermore" та "Midnights" – це результат наполегливої праці.

TIME у 2023 році назвав Тейлор людиною року

Лише з 2019 року Тейлор вдалося заробити на творчості $400 млн. Лише на прослуховуваннях пісень у Spotify Свіфт заробила близько $130 млн.

Кіно- та рекламотворці також скористалися популярністю зірки, отримавши дозвіл на використання акторського права співачки. За це вона отримала $80 млн прибутку.

Чарівна Тейлор

Її пісні лунали у таких фільмах, як "Анатомія Грей", "Літо, коли я стала привабливою", "На п’ятдесят відтінків темніше" та "Голодні ігри".

Додамо, що Тейлор Свіфт має п’ять будинків в США, загальною вартістю приблизно $150 млн.

Раніше "Телеграф" писав, що на одному зі своїх концертів запальна Тейлор Свіфт продемонструвала кілька образів. Вбрання на сцені зірка міняла, як рукавички.