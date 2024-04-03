34-летняя Тейлор Свифт официально стала миллиардершей

Масштабным событием для 34-летней знаменитости стал тур Eras Tour

Бизнес-журнал Forbes внес американскую певицу Тейлор Свифт в рейтинг самых богатых людей в мире с капиталом в $1,1 млрд. Важным событием для 34-летней знаменитости стал тур Eras Tour, который принес ей $1 млрд, что является мировым рекордом.

В 2006 году состоялся дебют певицы, а настоящий взлет – в 2023-м. Page Six сообщает, что звезда существенно обогатилась благодаря последнему шестому музыкальному туру.

Тейлор Свифт во время выступления

Важную роль в жизни Тейлор сыграло признание ее человеком 2023 года по версии TIME. В 2020 году певица сообщила, что подарит новую жизнь своим первым альбомам, перезаписав их. Также Свифт с головой ушла и в новую работу. "Lover", "Folklore", "Evermore" и "Midnights" – это результат упорного труда.

TIME в 2023 году назвал Тейлор человеком года

Только с 2019 года Тейлор удалось заработать на творчестве $400 млн. Только на прослушиваниях песен в Spotify Свифт заработала около $130 млн.

Кино- и рекламотворцы также воспользовались популярностью звезды, получив разрешение на использование актерского права певицы. За это она получила $80 млн прибыли.

Очаровательная Тейлор

Ее песни звучали в таких фильмах, как "Анатомия Грей", "Лето, когда я стала привлекательной", "На пятьдесят оттенков темнее" и "Голодные игры".

Добавим, что у Тейлор Свифт есть пять домов в США, общей стоимостью примерно $150 млн.

Ранее "Телеграф" писал, что на одном из своих концертов зажигательная Тейлор Свифт продемонстрировала несколько образов. Наряды на сцене звезда меняла, как перчатки.