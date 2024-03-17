Уродженка Києва Успенська отримала російський паспорт

Любов Успенська тепер офіційно путіністка

Любов Успенська — співачка, що народилася в Києві та виступала в Україні, стала громадянкою Росії. "Королева шансону" раніше заявляла, що давно мріє про це, маючи паспорт США. Раніше ми розповідали, що документи на російське громадянство подала українка Ані Лорак.

Цю новину повідомили росЗМІ. Співачка також заявила, що Росію вона завжди любила.

Відомо, що перед початком війни Росії проти України Успенська приїжджала в Україну, однак про повномасштабне вторгнення ніяк не висловлювалася і не засуджувала його. Тепер вона отримала паспорт Росії.

"Я вже відсвяткувала отримання громадянства. І я щаслива, що тепер є громадянином такої великої держави. Я завжди любила Росію і думаю, що моя мрія здійснилася", — прокоментувала Успенська.

Любов Успенська народилася та до 17 років жила у Києві. В Україні співачка розпочала творчу кар’єру. Упродовж 20 років Успенська жила в США, а з 1993 року вона живе і працює в Росії. Про своє бажання отримати російське громадянство вона заявила у грудні 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ольга Сумська зізналася, чи має російське громадянство її донька. Антоніна Паперна проживає вже багато років у Росії, де вийшла заміж і виховує двох дітей.