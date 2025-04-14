Це один з найстаріших "мешканців" Києва: де знаходиться 700-літній Дуб Крістера і чим він особливий

Друге за віком дерево столиці пережило чимало випробувань, але продовжує вражати своїми розмірами

У Києві, на вулиці Байди-Вишневецького, стоїть одне з найстаріших і найвеличніших дерев України — дуб Вільгельма Крістера. Цей дуб має вік близько 700 років і є другим за віком у Києві після дуба Ґрюневальда.

Точний вік дерев можна визначити за кількістю річних кілець, які утворюються внаслідок сезонної діяльності камбію — тканини, що відповідає за потовщення стебла дерев'янистих рослин. Кожне кільце відповідає одному року життя дерева і складається з двох частин: світлої (ранньої деревини) і темної (пізньої деревини).

Дуб Крістера — це не тільки природна пам'ятка, але й живий свідок історії Києва та України. Сьогодні його обхват становить понад 6 метрів, а висота сягає 25 метрів.

Істрія та значення

Дуб Крістера названий на честь відомого київського садівника Вільгельма Крістера, чия садиба розташовувалася поруч. Вільгельм Крістер був німецьким підприємцем, який перетворив Київ на одне з найзеленіших міст Європи.

Крістер був відомий своїми інноваційними підходами до садівництва і створив у Києві справжній оазис зелені. Його садівництво стало школою для місцевих аматорів, і жителі Києва здобували знання про садівництво саме там.

За легендою, під цим дубом часто відпочивав Тарас Шевченко, який бував у гостях у Крістера. Хоча легенда не підтверджена документально, вона свідчить про важливість цього місця для культурної спадщини Києва. У 1997 році дуб отримав статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення під назвою "Віковий дуб Крістера".

Випробування часом

У 1990-х роках дуб пережив велику небезпеку, коли біля нього розташовувалося сміттєзвалище, і вогонь від палаючого сміття обпалив частину стовбура. Проте дерево змогло вижити завдяки своїй життєвій силі та природним захисним механізмам. У 2006 році фахівці Київського еколого-культурного центру провели лікування дуба, а у 2008 році була встановлена тимчасова огорожа навколо нього для захисту від шкідливих дій людини.

Попри те, що велика частина дуба зламалася у 2019 році, фахівці змогли його залікувати та провести санітарну чистку крони. У листопаді 2023 року дуб Крістера постраждав від сильного вітру, який відірвав велику гілку.

Сьогодні дерево стабільне і продовжує бути символом Києва. Проте його охорона та збереження мають велике значення для збереження природної спадщини України.

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