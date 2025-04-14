Водій автобуса висаджував пасажирів просто на Хрещатик, але не з власної волі (відео)

Коментатори підтримали лише одну сторону

На Хрещатику в Києві стався резонансний дорожній інцидент, який викликав хвилю обурення серед містян. Водій паркетника Toyota заблокував під’їзд громадського автобуса до зупинки, внаслідок чого водій транспорту був змушений висаджувати пасажирів просто на проїжджу частину.

Відео з місця події поширили у соцмережах очевидці. На кадрах видно, як автобус зупинився прямо на смузі руху, оскільки впритул до зупинки припаркувався позашляховик. Пасажирці довелось вийти з тролейбуса одразу на проїжджій частині, ризикуючи потрапити під колеса інших машин.

Користувачі соцмереж розкритикували саме водія Toyota, який повністю заблокував зупинку, створивши небезпечну ситуацію. Водночас більшість коментаторів стали на бік водія автобуса: "А що йому робити? Сигналять, тиснуть ззаду, а висадку треба робити саме на зупинці — не раніше й не пізніше".

Згідно з пунктом 15.9 Правил дорожнього руху України, водієві заборонено зупиняти транспортний засіб ближче ніж за 30 метрів до зупинки громадського транспорту в обох напрямках (у випадку, якщо це заважає руху громадського транспорту). Також автобуси зобов’язані здійснювати посадку та висадку пасажирів лише на спеціально відведених майданчиках або, у разі їх відсутності, – якнайближче до правого краю проїжджої частини, не створюючи небезпеки для інших учасників руху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві знову помітили рекламу так званих "військових адвокатів", які не мають жодного стосунку до адвокатури та фактично надають послуги з ухилення від мобілізації. Відповідні оголошення, зокрема, зафіксував журналіст видання у столичному метро.