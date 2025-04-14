Чи реально перехопити "Іскандер" на підльоті до Сум: експерт пояснив

Відстеження таких цілей потребує використання космічної розвідки

Після ракетної атаки на Суми, яка забрала життя десятків мирних жителів, у суспільстві знову постало питання: чи могли б західні системи ППО, зокрема ЗРК Patriot, запобігти трагедії? На думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, навіть за умови наявності цих комплексів, повноцінно протидіяти ударам російських "Іскандерів" вкрай складно.

Про це фахівець розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна. Він пояснив, що ракети типу "Іскандер" летять на дуже низьких траєкторіях, що значно ускладнює їх виявлення засобами радіолокаційного контролю.

"Я навіть не впевнений, що якби там стояли Patriot… скоріш за все, вони б змогли зреагувати, але ми не можемо поставити їх кожні 25–50 кілометрів", — наголосив експерт.

Криволап підкреслив, що ефективне виявлення та відстеження таких цілей потребує космічної розвідки, оскільки час розгортання комплексу "Іскандер" становить усього 20 хвилин. Він також зазначив, що ракети, випущені по Сумах, не йшли на висоті, як це зазвичай буває, а рухались по низькій траєкторії, що ще більше ускладнило їх перехоплення.

З огляду на це, фахівець зазначив: Patriot могли б відреагувати лише в окремих випадках, однак розміщення їх у кожному місті неможливе — не лише через обмеженість ресурсів, а й через загрозу ураження самих батарей. "Питання протидії таким атакам росіян — складне з інженерної, технічної та організаційної точок зору", — резюмував Криволап.

Костянтин Криволап

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Дональд Трамп прокоментував трагедію в Сумах, де 13 квітня російські ракети влучили по цивільному населенню. Політик охарактеризував атаку як "жахливу подію".