Ви ще такого не бачили: чотири ідеї, як прикрасити дім до Великодня

Великодній декор передбачає декоративні зайчики, кольорові яйця та квіти

Великдень — велике релігійне свято, яке символізує Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Цього дня християни йдуть до храму освячувати великодні кошики, в які кладуть паски, яйця, ковбасу, сир та інші продукти. Водночас хорошою ідеєю буде прикрасити дім до Великодня недорого і зі смаком.

До Великодня важливо не лише спекти смачні паски, пофарбувати яйця та прикрасити кошик. Для святкової атмосфери слід подбати про декор для дому. "Телеграф" підготував кілька цікавих ідей, як оздобити квартиру чи будинок до цього світлого дня.

Як прикрасити дім до Великодня

Великоднє дерево

Вдалим доповненням інтер'єру на Великдень стане святкове дерево. Для цього треба вирвати справжні гілки або встановити у горщик декоративні. Тоді треба повісити на нього за допомогою нитки чи жилки яйця. З них треба заздалегідь видути вміст і пофарбувати у бажані кольори. Також можна зробити паперові яйця, які мають ніжний вигляд.

Великодні дерева, фото Pinterest

Великодні дерева, фото Pinterest

Великодній вінок

Прикрасу можна зробити з гілля верби або плетеного каркасу, на який можна чіпляти крашанки. Вінок оздоблюють живими чи штучними квітами, яйцями, бантиками та зайчиками. Великодній вінок можна почепити на двері або просто поставити на стіл.

Великодній вінок, фото Pinterest

Великодній вінок на двері, фото Pinterest

Композиції

Можна зробити красиві великодні композиції з яєць, поєднавши з декоративною травою або живими квітами. Також гарною ідеєю буде покласти у кошики декоративну пташку або зайчика.

Великодні композиції, фото Pinterest

Великодні композиції, фото Pinterest

Гірлянди

Гірлянди до Великодня роблять з різних фігурок, виготовлених з тканини чи паперу. Зокрема, з пташок, зайчиків, курчат і кольорових яєць. Їх можна повісити на вікно чи на стіну. Святковий настрій гарантовано.

Великодні гірлянди, фото Pinterest

Великодні гірлянди, фото Pinterest

Раніше "Телеграф" писав, як пофарбувати яйця на Великдень без хімії. Зібрали для вас популярні натуральні барвники.