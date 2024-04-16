Сальма Гаєк під час відпочинку на яхті похизувалася соковитими формами (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Знаменитість відпочивала з сім'єю на яхті
Голлівудська акторка Сальма Гаєк, яка вразила видовищними світлинами з Помпеїв, потішила фанатів новим контентом. Зірка "Фріди" відпочивала на яхті разом з найріднішими людьми.
На сторінці в Instagram вона розмістила фото, на яких її зображено під час відпочинку в бікіні. Знаменитість зробила жартівливий підпис під світлинами.
"Коли сім'я не дозволяє тобі спокійно зняти бікіні", – підписала вона кадри.
57-річна артистка позувала в кадрі, захищаючись від бризок. Вона була в синьому купальнику з білими акцентами. Такі кольори мали гармонійний вигляд на тлі небесно-блакитної води.
Знаменитість перебувала у чудовому настрої. Підписникам дуже сподобались живі кадри, вони бурхливо відреагували на пост Сальми та зробили чимало компліментів жінці.
- "Ти маєш чудовий вигляд! Скажи їм залишити тебе в спокої"
- "Як вони сміють!"
- "Ого! Моя красуня!"
Раніше "Телеграф" писав, що Сальма Гаєк запалювала на концерті Кейт Гадсон. Гаєк чудово провела час зі своїм чоловіком Франсуа-Анрі Піно та донькою Валентиною Палому.