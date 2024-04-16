Сальма Гаєк під час відпочинку на яхті похизувалася соковитими формами (фото)

Знаменитість відпочивала з сім'єю на яхті

Голлівудська акторка Сальма Гаєк, яка вразила видовищними світлинами з Помпеїв, потішила фанатів новим контентом. Зірка "Фріди" відпочивала на яхті разом з найріднішими людьми.

На сторінці в Instagram вона розмістила фото, на яких її зображено під час відпочинку в бікіні. Знаменитість зробила жартівливий підпис під світлинами.

Сальма Гаєк піднімається на яхту. Фото instagram.com/salmahayek

"Коли сім'я не дозволяє тобі спокійно зняти бікіні", – підписала вона кадри.

57-річна артистка позувала в кадрі, захищаючись від бризок. Вона була в синьому купальнику з білими акцентами. Такі кольори мали гармонійний вигляд на тлі небесно-блакитної води.

Сальма Гаєк в бризках. Скріншот

Знаменитість перебувала у чудовому настрої. Підписникам дуже сподобались живі кадри, вони бурхливо відреагували на пост Сальми та зробили чимало компліментів жінці.

"Ти маєш чудовий вигляд! Скажи їм залишити тебе в спокої"

"Як вони сміють!"

"Ого! Моя красуня!"

Раніше "Телеграф" писав, що Сальма Гаєк запалювала на концерті Кейт Гадсон. Гаєк чудово провела час зі своїм чоловіком Франсуа-Анрі Піно та донькою Валентиною Палому.