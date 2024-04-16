Сальма Хайек во время отдыха на яхте похвасталась сочными формами (фото)
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Знаменитость отдыхала с семьей на яхте
Голливудская актриса Сальма Хайек, поразившая зрелищными фотографиями из Помпеев, порадовала фанатов новым контентом. Звезда "Фриды" отдыхала на яхте вместе с самыми родными.
На странице в Instagram она разместила фото, на которых изображена во время отдыха в бикини. Знаменитость сделала шутливую подпись под фотографиями.
"Когда семья не разрешает тебе спокойно снять бикини", – подписала она кадры.
57-летняя артистка позировала в кадре, защищаясь от брызг. Она была в синем купальнике с белыми акцентами. Такие цвета выглядели гармонично на фоне небесно-голубой воды.
Знаменитость находилась в отличном настроении. Подписчикам очень понравились живые кадры, они бурно отреагировали на пост Сальмы и сделали множество комплиментов женщине.
- "У тебя прекрасный вид! Скажи им оставить тебя в покое"
- "Как они смеют!"
- "Ого! Моя красавица!"
Ранее Телеграф писал, что Сальма Хайек зажигала на концерте Кейт Гадсон. Хайек отлично провела время со своим мужем Франсуа-Анри Пино и дочерью Валентиной Паломой.