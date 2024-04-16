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Сальма Хайек во время отдыха на яхте похвасталась сочными формами (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
57-летняя Сальма Хайек Новость обновлена 16 апреля 2024, 11:52
57-летняя Сальма Хайек. Фото instagram.com/salmahayek

Знаменитость отдыхала с семьей на яхте

Голливудская актриса Сальма Хайек, поразившая зрелищными фотографиями из Помпеев, порадовала фанатов новым контентом. Звезда "Фриды" отдыхала на яхте вместе с самыми родными.

На странице в Instagram она разместила фото, на которых изображена во время отдыха в бикини. Знаменитость сделала шутливую подпись под фотографиями.

Сальма Хайек
Сальма Хайек поднимается на яхту. Фото instagram.com/salmahayek

"Когда семья не разрешает тебе спокойно снять бикини", – подписала она кадры.

57-летняя артистка позировала в кадре, защищаясь от брызг. Она была в синем купальнике с белыми акцентами. Такие цвета выглядели гармонично на фоне небесно-голубой воды.

Сальма Хайек
Сальма Хайек в брызгах. Скриншот

Знаменитость находилась в отличном настроении. Подписчикам очень понравились живые кадры, они бурно отреагировали на пост Сальмы и сделали множество комплиментов женщине.

  • "У тебя прекрасный вид! Скажи им оставить тебя в покое"
  • "Как они смеют!"
  • "Ого! Моя красавица!"

Ранее Телеграф писал, что Сальма Хайек зажигала на концерте Кейт Гадсон. Хайек отлично провела время со своим мужем Франсуа-Анри Пино и дочерью Валентиной Паломой.

Теги:
#Яхта #Акторка #Відпочинок #Сальма Гаєк