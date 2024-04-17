"Це показуха": Коля Сєрга різко прокоментував скандал із стелою на Донеччині (фото)

Голова "Культурного десанту" підкреслив, що приховування шрамів та втрат ведучий назвав показухою

Український телеведучий та музикант, лідер "Культурного десанту" Коля Сєрга, який розповідав, як його поміняла війна, висловився про резонансний скандал зі стелою, яка стоїть на в'їзді в Донецьку область. Волонтери оновили пам'ятку, зафарбувавши усі надписи та знявши наліпки, які залишали воїни.

На сторінці в Instagram Коля Сєрга не стримував свого обурення. Музикант наголосив, що волонтери хотіли як краще передусім для себе, а не для тих, кому належить ця пам'ятка культури.

Очільник "Культурного десанту" підкреслив, що приховування шрамів та втрат — це показуха. Сєрга акцентував увагу на тому, що з війни ми не вийдемо ані з більшою кількістю територій, ані з більшою кількістю людей.

Сєрга оголює "Культурний десант". Фото instagram.com/thekolya/

"Те, що зробили волонтери — показуха. Ми здобуваємо глибину, свою історію, свою ідентичність, свою мудрість. І ця мудрість в шрамах, з протезами, з опіками, з біллю в очах. Бо тільки так ми розуміємо, що ніколи знову", – підкреслив Сєрга.

Стела до і після оновлення. Колаж

Він додав, що Україна інша, з шрамом на обличчі, протезом замість ноги і всесвітньою мудрістю у очах. Коля також виклав світлину з в'їздом до Оріхівського району Запорізької області. Біля стели — синьо-жовті та чорно-червоні прапори.

На в'їзді в Оріхівський район Запорізької області. Фото instagram.com/thekolya/

"Побачите волонтерів з фарбою біля цієї стели – бийте ногами", – підписав Сєрга, не стримуючи емоцій.

Одна з авторок оновлення пам'ятки на Донеччині Вікторія Черногор відповіла на критику громадськості написавши, що "стела – це не меморіал, а обличчя".

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