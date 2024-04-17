"Это показуха": Коля Серга резко прокомментировал скандал со стелой в Донецкой области (фото)

Глава "Культурного десанта" считает, что прятать шрамы и потери - это показуха

Украинский телеведущий и музыкант, лидер "Культурного десанта" Коля Серга, рассказывавший, как его поменяла война, высказался о резонансном скандале со стелой, стоящей на въезде в Донецкую область. Волонтеры обновили памятник, закрасив все надписи и сняв наклейки, которые сделали воины.

На странице в Instagram Коля Серга не сдерживал своего возмущения. Музыкант подчеркнул, что волонтеры хотели как лучше прежде всего для себя, а не для тех, кому принадлежит этот памятник культуры.

Глава "Культурного десанта" подчеркнул, что прятать шрамы и потери — это показуха. Сергей акцентировал внимание на том, что из войны мы не выйдем ни с большим количеством территорий, ни с большим количеством людей.

Серга возглавляет "Культурный десант". Фото instagram.com/thekolya/

"То, что сделали волонтеры — это показуха. Мы обретаем глубину, свою историю, свою идентичность, свою мудрость. И эта мудрость в шрамах, с протезами, с ожогами, с болью в глазах. Потому что только так мы понимаем, что никогда снова", — подчеркнул Серга.

Стела до и после обновления. Коллаж

Он добавил, что Украина другая, со шрамом на лице, протезом вместо ноги и всемирной мудростью в глазах. Коля также выложил фотографию с въездом в Ореховский район Запорожской области. У стелы — сине-желтые и черно-красные флаги.

На въезде в Ореховский район Запорожской области. Фото instagram.com/thekolya/

"Увидите волонтеров с краской у этой стелы – бейте ногами", – подписал Серга, не сдерживая эмоций.

Один из авторов обновления достопримечательности в Донецкой области Виктория Черногор ответила на критику общественности, написав, что "стела – это не мемориал, а лицо".

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