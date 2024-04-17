MONATIK пригадав, як його діти пережили черговий обстріл ракетами

Сини артиста мужньо відреагували на обстріл

Український співак та продюсер MONATIK, який після повномасштабного вторгнення РФ почав перекладати свої пісні українською, розповів, як неподалік від школи, де навчаються його сини, впали уламки ворожої ракети. Трапилося це під час чергового обстрілу столиці України.

На шоу "Ближче до зірок" артист пригадав, що не на жарт перелякався, хоча намагався зберігати спокій. MONATIK додав, що їм просто пощастило, бо уламки впали біля школи.

Маленькі сини Дмитра. Фото instagram.com/monatik_official/

"Ми були на зніманнях. Чесно зізнаюсь, я не показував дружині, що в мене душа в п'яти впала. Тут почали друзі телефонувати. Я потім побачив новини, що там-то вдарило, а це наша школа. Чесно, пронесло. Якби в школу потрапило, то я вже просто не уявляю, як би там життя повернулося всередині мене. Ми заспокоїлись, поговорили, дітей заспокоїли", — підкреслив він.

MONATIK додав, що малі сини мужньо відреагували на обстріл, як справжні чоловіки.

Артист повідомив і про те, що вони з дружиною розповідають дітям про війну та агресію російських окупантів. Показово, що MONATIK водить дітей на мітинги, аби вони розуміли, що таке свобода, яку потрібно виборювати.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Наталя Могилевська зупинила концерт у Кривому Розі через поужний обстріл міста. Знаменитість попрямувала до будинку, в який поцілила ракета, аби допомогти людям.