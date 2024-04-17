MONATIK вспомнил, как его дети пережили очередной обстрел ракетами

Сыновья артиста мужественно отреагировали на обстрел

Украинский певец и продюсер MONATIK, который после полномасштабного вторжения РФ начал переводить свои песни на украинский, рассказал, как неподалеку от школы, где учатся его сыновья, упали обломки вражеской ракеты. Произошло это во время очередного обстрела столицы Украины.

На шоу "Ближче до зірок" артист вспомнил, что не на шутку испугался, хотя пытался сохранять спокойствие. MONATIK добавил, что им просто повезло, потому что обломки упали возле школы.

Маленькие сыновья Дмитрия. Фото instagram.com/monatik_official/

"Мы были на съемках. Честно признаюсь, я не показывал жене, что у меня душа в пятки убежала. Начали друзья звонить по телефону. Я потом увидел новости, что там-то ударило, а это наша школа. Честно, пронесло. Если бы в школу попало, я уже просто не представляю, как бы там жизнь вернулась внутри меня. Мы успокоились, поговорили, детей успокоили", — подчеркнул он.

MONATIK добавил, что его сыновья мужественно отреагировали на обстрел, как настоящие мужчины.

Артист сообщил и о том, что они с женой рассказывают детям о войне и агрессии российских окупантов. Показательно, что MONATIK водит детей на митинги, чтобы они понимали, что такое свобода, за которую нужно бороться.

Ранее "Телеграф" писал, что певица Наталья Могилевская остановила концерт в Кривом Роге из-за обстрела города. Артистка направилась в дом, в который попала ракета, чтобы помочь людям.