Злата Огнєвіч відреагувала на чутки про вагітність (фото)

Злата продемонструвала ідеальну фігуру

Українська співачка Злата Огнєвіч, на яку накинув оком Міша Крупін, вирішила розвіяти чутки про першу вагітність, які розгорілися після одного з її концертів. Артистка похизувалася фігурою в сукні, яка вигідно підкреслила всі вигини.

Злата обрала спокусливий образ – яскраво-червону сукню. На сторінці в Instagram Злата розмістила кадри, де вона демонструє свою струнку статуру.

Чарівна Злата. Фото instagram.com/zlata.ognevich

Червона обтисла сукня вдало підкреслила її бюст, а також животик. А червона помада ідеально доповнювала образ. Прямо коментувати чутки про вагітність Злата Огнєвіч не стала. Вона лише натякнула прихильникам, що поки народжувати не збирається. Жінка завмерла в кокетливій позі.

Додамо, що думки про першу вагітність Злати Огнєвіч виникли у прихильників артистки після того, як на фан-сторінці виконавиці опублікували відео, де видно округлий животик. Фанати почали трубити, що співачка при надії, але всі припущення були розвіяні.

Раніше "Телеграф" писав, що Ксенія Мішина заінтригувала оголеною світлиною з чоловіком та натякнула на нове кохання. Акторка виклала пікантне фото і додала неоднозначний підпис.