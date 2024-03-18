Ксенія Мішина заінтригувала оголеною світлиною з чоловіком і натякнула на нове кохання (фото)

Акторка після гучного розставання не розповідала про особисте життя у соцмережах

Ксенія Мішина, яка нещодавно хворіла на COVID-19, заінтригувала підписників оголеною світлиною та натяком на нове кохання. Акторка виклала пікантне фото і додала неоднозначний підпис.

Ксенія Мішина поділилася знімками на своїй сторінці в Instagram. За кілька хвилин набралося понад три сотні коментарів та 20 тисяч вподобайок.

На фото — Ксенія Мішина топлес, а її груди прикриває чоловіча рука в татуюваннях. Лице загадкового незнайомця акторка не розсекретила, лише додала короткий лаконічний підпис. "Головне — розквітати поруч з ним", — написала під фото Мішина.

У коментарях фани радіють за акторку та мило жартують, мовляв, "цікаво за скільки часу знайдуть по тату цього чоловіка?", "пошук підписниками людини з татуюваннями — detected".

Нагадаємо, що Ксенія Мішина після "Холостячки" була у стосунках з Олександром Еллертом, який переміг у шоу. За якийсь час акторка зізналася, що вони часто сварилися і навіть називала відносини аб’юзивними в деяких інтерв’ю. З моменту закінчення стосунків Олександра та Ксенії пройшло понад два роки, і за цей час акторка не ділилася подробицями особистого життя.

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