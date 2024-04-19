Злата Огневич отреагировала на слухи о беременности (фото)

Злата продемонстрировала идеальную фигуру

Украинская певица Злата Огневич, на которую положил глаз Миша Крупин, решила развеять слухи о первой беременности, разгоревшиеся после одного из ее концертов. Артистка похвасталась фигурой в платье, которое выгодно подчеркнуло все изгибы.

Злата выбрала соблазнительный образ – алое платье. На странице в Instagram Злата разместила кадры, где она демонстрирует свое стройное телосложение.

Очаровательная Злата. Фото instagram.com/zlata.ognevich

Красное лаконичное платье удачно подчеркнуло ее бюст, а также животик. А красная помада идеально дополняла образ. Прямо комментировать слухи о беременности Злата Огневич не стала. Она лишь намекнула поклонникам, что пока рожать не собирается. Женщина замерла в кокетливой позе.

Добавим, что мнения о первой беременности Златы Огневич возникли у поклонников артистки после того, как на фан-странице исполнительницы опубликовали видео, где виден округлый животик. Фанаты начали трубить, что певица в надежде, но все предположения были развеяны.

Ранее "Телеграф" писал, что Ксения Мишина заинтриговала обнаженной фотографией с мужем и намекнула на новую любовь. Актриса выложила пикантное фото и добавила неоднозначную подпись.