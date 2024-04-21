У чорній мереживній сукні: Єва Лонгорія вразила ефектним виглядом на вечірці Вікторії Бекхем (фото)

Акторка засяяла в улюбленому total black образі

Відома американська акторка, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія вражає моложавим виглядом. 49 зірка, не перестає дивувати шанувальників стильними та ефектними образами. Наприклад, вечірку Вікторії Бекхем акторка відвідала у чорній мереживній сукні.

Ця подія відбулася у суботу, 20 квітня у Лондоні, Англія. На вечірці з приводу 50-річчя Вікторії Бекхем Єва Лонгорія мала неперевершений вигляд. Святкування відбулося в приватному клубі Oswald’s, який у британській пресі називають найпрестижнішим закладом.

Так, для цієї події 49-річна акторка обрала довгу атласну сукню з глибоким декольте, відкритою спиною та прозорими мереживними вставками. Прихильниця total black образів не стала зраджувати своїм смакам та улюбленому чорному. Доповнила свій лук зірка клатчем в тон сукні із золотистим ремінцем.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Таке ефектне вбрання виглядало розкішно на зірці і підкреслило її фігуру. А з гарною укладкою та легким макіяжем з акцентом на вилиці, Єва Лонгорія засяяла.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Міла Куніс захопила елегантним образом у чорному на фестивалі PaleyFest LA 2024. Зірка обрала доволі спокійний лук, але його родзинкою став спокусливий виріз на грудях.