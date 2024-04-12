Більше не в чорному? Єва Лонгорія вразила моложавим виглядом у стильному весняному образі (фото)

Невже акторка відмовилася від улюбленого total black?

Популярна американська акторка Єва Лонгорія, яка полюбилася глядачам як виконавиця головної ролі Габріель Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", навіть зараз має цілу армію шанувальників по всьому світу. І це при тому, що серіал закінчився майже 10 років тому, а Єва Лонгорія зосередила свою кар’єру не на акторстві, а на режисуванні та громадській діяльності.

Красуня Єва Лонгорія часто з’являється на світських заходах та зйомках телешоу. Так, цього разу зірка прийшла на іспанський телеканал Telemundo у Флориді, де відбувалися зйомки телешоу Mujeres Imparables та вразила всіх свіжим виглядом.

Фото: Getty Images

Для зйомок Лонгорія, яка дуже любить total black образи, одягла зовсім новий весняний лук, в якому виглядала дуже стильно. Актриса одягла світлі джинси прямого крою з чорним поясом, тілесний топ та бежевий жакет в тон.

Фото: Getty Images

Таке незвичайне та елегантне поєднання ніби омолодило 48-річну зірку. А з гарною укладкою, легким природним макіяжем і сліпучою посмішкою на обличчі вона виглядала просто приголомшливо.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що 48-річна Єва Лонгорія захопила образом із прозорою блузою на чаюванні премії BAFTA. Акторка має відмінне почуття стилю.