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Більше не в чорному? Єва Лонгорія вразила моложавим виглядом у стильному весняному образі (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Автор
Велика любителька чорного вбрання Єва Лонгорія несподівано змінила стиль Новина оновлена 12 квітня 2024, 13:49
Велика любителька чорного вбрання Єва Лонгорія несподівано змінила стиль. Фото Getty Images

Невже акторка відмовилася від улюбленого total black?

Популярна американська акторка Єва Лонгорія, яка полюбилася глядачам як виконавиця головної ролі Габріель Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", навіть зараз має цілу армію шанувальників по всьому світу. І це при тому, що серіал закінчився майже 10 років тому, а Єва Лонгорія зосередила свою кар’єру не на акторстві, а на режисуванні та громадській діяльності.

Красуня Єва Лонгорія часто з’являється на світських заходах та зйомках телешоу. Так, цього разу зірка прийшла на іспанський телеканал Telemundo у Флориді, де відбувалися зйомки телешоу Mujeres Imparables та вразила всіх свіжим виглядом.

Єва Лонгорія на телешоу
Фото: Getty Images

Для зйомок Лонгорія, яка дуже любить total black образи, одягла зовсім новий весняний лук, в якому виглядала дуже стильно. Актриса одягла світлі джинси прямого крою з чорним поясом, тілесний топ та бежевий жакет в тон.

Єва Лонгорія стиль
Фото: Getty Images

Таке незвичайне та елегантне поєднання ніби омолодило 48-річну зірку. А з гарною укладкою, легким природним макіяжем і сліпучою посмішкою на обличчі вона виглядала просто приголомшливо.

Єва Лонгорія образи
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що 48-річна Єва Лонгорія захопила образом із прозорою блузою на чаюванні премії BAFTA. Акторка має відмінне почуття стилю.

Теги:
#Стиль #Єва Лонгорія #Відчайдушні домогосподарки