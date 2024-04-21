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В черном кружевном платье Ева Лонгория поразила эффектным видом на вечеринке Виктории Бекхэм (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Ева Лонгория на вечеринке по случаю Дня рождения Виктории Бекхэм
Ева Лонгория на вечеринке по случаю Дня рождения Виктории Бекхэм. Фото Getty Images

Актриса засияла в любимом total black образе

Известная американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория поражает моложавым видом. 49-летняя звезда, не перестает удивлять поклонников стильными и эффектными образами. Например, вечеринку Виктории Бекхэм актриса посетила в черном кружевном платье.

Это событие произошло в субботу, 20 апреля, в Лондоне, Англия. На вечеринке по случаю 50-летия Виктории Бекхэм Ева Лонгория выглядела непревзойденно. Празднование состоялось в частном клубе Oswald’s, который в британской прессе называют самым престижным заведением.

Так, для этого события 49-летняя актриса выбрала длинное атласное платье с глубоким декольте, открытой спиной и прозрачными кружевными вставками. Поклонница total black образов не стала изменять своим вкусам и любимому черному. Дополнила свой лук звезда клатчем в тон платья с золотистым ремешком.

Ева Лонгория
Фото: Getty Images
Ева Лонгория
Фото: Getty Images

Такой эффектный наряд выглядел роскошно на звезде и подчеркнул ее фигуру. А с хорошей укладкой и легким макияжем с акцентом на скулы, Ева Лонгория засияла.

Ева Лонгория
Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Мила Кунис увлекла элегантным образом в черном на фестивале PaleyFest LA 2024. Звезда выбрала довольно спокойный лук, но его изюминкой стал соблазнительный вырез на груди.

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#Звезды #Ева Лонгория #Отчаянные домохозяйки