У мереживному корсеті: Зендея вразила цікавим образом на прем’єрі фільму (фото)

Зірка мило посміхалася і професійно позувала на камеру

Акторка Зендея звикла до незвичайних та екстравагантних образів для світських заходів. Цього разу для прем’єри фільму, в якому зіграла головну роль, зірка обрала довгу сукню з напівпрозорим верхом. Зірка мала неперевершений вигляд.

Прем’єра фільму "Суперники" відбулася у вівторок, 16 квітня, у Лос-Анджелесі. Зендея була у центрі уваги і притягувала до себе всі погляди.

Так, для цієї події зірка обрала двоколірну сукню з довгим шлейфом з глибоким декольте. Корсетний верх вбрання — мереживний та напівпрозорий, що робить образ цікавим та загадковим. Двошаровий низ сукні зі вставкою із фатину зробив лук невимушеним та легким, а бретелі на корсеті відкрили плечі та спину.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Доповнила свій лік акторка діамантовими сережками та акцентною каблучкою на лівій руці. Волосся Зендея вирішила зібрати, а макіяж зробила денний з акцентом на рум’янець.

Фото: Getty Images

Зірка вражає тематичними образами та прем’єр та фотоколів фільмів, у яких вона грає головні ролі. Наприклад, раніше для фотозйомки для "Суперників" акторка разом зі своїм стилістом створила сукню із принтом тенісиста, а для фотокола цієї ж стрічки обрала туфлі з ніби нанизаними м’ячиками для тенісу.

Нагадаємо, що у фільму "Суперники" розповідається про талановиту тенісистку в минулому, яку й зіграла Зендея, яка стала тренеркою. Її чоловік, також тенісист, зазнає невдач у своїй кар’єрі через низку програшів. Його новим суперником на турнірі став його ексдруг та за сумісництвом колишній коханий його дружини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що акторка Сальма Гаєк похизувалася пружними формами під час відпочинку на яхті. Зірка була в синьому купальнику з білими акцентами.