Ексдружина Потапа розсекретила, чи спілкується з репером

Ірина заперечила сварки з колишнім чоловіком

Колишня дружина репера і продюсера Потапа — Ірина Горова — розповіла, як реагує на скандали за участю Олексія Потапенка, який часто виступає в нічних клубах Німеччини. Жінка розсекретила, чи взагалі спілкується з ним.

У коментарі Люкс ФМ Ірина повідомила, що Потап передусім часто спілкується з їхнім спільним 15-річним сином Андрієм, який приїжджає до нього у гості. Горова наголосила, що переважно всі розмови з колишнім чоловіком стосуються дитини.

15-річний Андрій з батьком. Фото instagram.com/realpotap/

"Для нас важливо, незважаючи на те, що кажуть, щоб у сина був батько і вони спілкувалися. Тому що йому потрібен досвід, поспілкуватися на всі чоловічі теми. Він дуже класний батько і ніщо не може вплинути на їхні стосунки", — уточнила Горова.

Жінка додала: "У нього своє життя, у мене своє. Я можу сказати своє бачення, що так чи не так, але це його життя, а в мене є своє життя".

Додамо, що до Насті Каменських репер Потап протягом 14 років був у шлюбі зі своєю бізнес-партнеркою Іриною Горовою. Проте у 2014-му подружжя офіційно розлучилося.

Раніше "Телеграф" писав, що Потап за час великої війни випустив неоднозначну пісню "Волонтер", яку критикували за образливий текст. Також виконавця бачили з росіянами в Дубаї, а останнім чом він активно виступає у проросійських німецьких клубах.