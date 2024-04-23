Экс-жена Потапа рассекретила, общается ли с рэпером

Ирина рассказала, что не ссорится с бывшим мужем

Бывшая жена рэпера и продюсера Потапа — Ирина Горова — рассказала, как реагирует на скандалы с участием Алексея Потапенко, который часто выступает в ночных клубах Германии. Женщина рассекретила, общается ли с ним вообще.

В комментарии Люкс ФМ Ирина сообщила, что Потап, прежде всего, часто общается с их общим 15-летним сыном Андреем, который приезжает к нему в гости. Горова подчеркнула, что преимущественно все разговоры с бывшим мужем касаются ребенка.

15-летний Андрей с отцом. Фото instagram.com/realpotap/

"Для нас важно, несмотря на то, что говорят, чтобы у сына был отец и они общались. Потому что ему нужен опыт, пообщаться на все мужские темы. Он очень классный отец и ничто не может повлиять на их отношение", — уточнила Горова.

Женщина добавила: "У него своя жизнь, у меня своя. Я могу сказать свое видение, что так или не так, но это его жизнь, а у меня есть своя жизнь".

Добавим, что до Насти Каменских рэпер Потап в течение 14 лет состоял в браке со своей бизнес-партнершей Ириной Горовой. Однако в 2014-м супруги официально развелись.

Ранее "Телеграф" писал, что Потап за время войны выпустил неоднозначную песню "Волонтер", которую критиковали за оскорбительный текст. Также исполнителя видели с россиянами в Дубае, а в последнее время он активно выступает в пророссийских немецких клубах.