Продюсер Ясинський пояснив, чому Потап виступає в нічних клубах Німеччини

Потап переживає складний період у творчості

Продюсер Олі Полякової, музичний експерт Михайло Ясинський розповів про концертну діяльність Потапа у Німеччині. Останнім часом Потап все частіше виступає за межами України, зокрема нещодавно він перебував в Іспанії.

Днями Потап виступив у нічному клубі Kingzclub у німецькому місті Філлінген-Швеннінген зі старим російськомовним репертуаром. Ясинський в інтерв'ю Славі Дьоміну пояснив, що в творчості Потапа доволі складний період, у німецьких клубах артист має низку концертів, аби заробити кошти.

"Неймовірно талановитий автор переживає складний період у своїй кар'єрі, але він не один такий. Потап робить ставку на аудиторію. І от якщо він бачить, що іншої аудиторії в нього немає, ніж та, яка була у цьому клубі в Німеччині, що він має робити? Створювати продукт для аудиторії, яка його просто хейтить без розбору? Якщо ця аудиторія від нього або відвернулася, або не повертається до нього, що робить бізнесмен, який має збувати свій товар? Він має шукати іншу аудиторію, і він її знаходить. Нехай робить те, що вважає за потрібне", — висловився Михайло.

Потап виступає у Німеччині

Ясинський також спрогнозував майбутнє Потапа в українському шоубізі.

"Може, він повернеться як такий персонаж-мем з минулого життя і в той інформаційний простір, який ми зараз передбачити не можемо. Ми навіть не можемо уявити, яким він буде. Що стосується його як продюсера, як впливової людини в музичній сфері — тут я трохи не впевнений. Зараз ми бачимо, як на ринок вийшли люди зовсім іншого рівня креативу, творчості, музичного таланту. Українська музична культура взагалі змінюється. Сенси змінилися, тобто картина світу Олексія Потапенка, навіть, як і моя, і дуже багатьох наших колег, вона зовсім інша. Скажу чесно, цінності вони інші, а Потап не збігається з тим, як звучить сьогоднішній день і як транслює цей день молодь", — пояснив продюсер Полякової.

Раніше "Телеграф" писав, що Потап за час великої війни випустив неоднозначну пісню "Волонтер", яку критикували за образливий текст. Також виконавця бачили з росіянами в Дубаї, а останнім чом він активно виступає у проросійських німецьких клубах.