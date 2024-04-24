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Український військовий розповів Ніколасу Кармі про свій лук (відео)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
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Військовий розповів про своє "вбрання" Новина оновлена 24 квітня 2024, 19:45
Військовий розповів про своє "вбрання". Фото Колаж

Амуніцію військовий завжди купує самостійно

Український захисник бригади "Азов" розповів про вартість свого одягу львівському блогеру Ніколасу Кармі, який знайомить українців з цінами на вбрання українських зірок та маловідомих громадян. В мережі воїн отримав безліч захоплень від пересічних українців, його охрестили власником найкращого луку.

Блогер раптово підбіг до військового, який рухався вулицею у Львові. Ніколас Карма опублікував кадри на сторінці в Instagram.

Чоловік уточнив, що служить у 6-му батальйоні 12-ї бригади "Азов". Військовий розповів про вартість кожної речі до дрібниць. Амуніція, яку військовий завжди купує самостійно, обійшлася в 6,5 тис. доларів. Однак, попри такі немаленькі суми, він витратив на свій лук на 1,5 тис. доларів менше, ніж працівниця Львівської митниці Юлія Дзига, яка щомісяця заробляє лише 15 тис. гривень.

Діалог з військовим

Шолом військовому обійшовся у 25 тис. грн, навушники Sordin – 15 тис. грн, плитоноски – 40 тис. грн, зброя і тепловізор – по 60 тис. грн, кевлар – 2 тис. грн, рукавиці – 2 тис. грн, захист пахової зони – 4 тис. грн і пояс – 9,5 тис. грн. Лише одяг йому обійшовся у близько 37 тис. грн.

Інтернет-користувачам дуже сподобався образ чоловіка, вони назвали його найкращим з усіх, які доводилося бачити.

Військовий
Підписники у захваті від військового. Скріншот
  • "Цей лук значно миліший серцю україночки, ніж "луївітони" всякі".
  • "Найкращий лук з усіх луків – це лук нашого захисника".
  • "Нарешті реалії, а не рожеві окуляри".

Раніше "Телеграф" писав, що письменник Остап Українець, який нещодавно мобілізувався, потрапив до лікарні. Причини госпіталізації Українець не назвав.

Теги:
#Ціни #Стиль #Військова форма #Ніколас Карма