Украинский военный рассказал Николасу Карме о своем луке (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Амуницию военный всегда покупает самостоятельно
Украинский защитник бригады "Азов" рассказал о стоимости своей одежды блогеру Николасу Карме, который знакомит украинцев с ценами на наряды украинских звезд и малоизвестных граждан. В сети воин получил множество комплиментов от рядовых украинцев, его окрестили владельцем самого стильного лука.
Блогер внезапно подбежал к военному, который двигался по улице во Львове. Николас Карма опубликовал кадры на странице в Instagram.
Мужчина уточнил, что служит в 6-м батальоне 12-й бригады "Азов". Военный рассказал о стоимости каждой вещи до мелочей. Амуниция, которую военный всегда покупает самостоятельно, обошлась в 6,5 тыс. долларов. Однако, несмотря на такие немаленькие суммы, он потратил на свой лук на 1,5 тыс. долларов меньше, чем работница Львовской таможни Юлия Дзыга, ежемесячно зарабатывающая всего 15 тыс. гривен.
Шлем военному обошелся в 25 тыс. грн, наушники Sordin – 15 тыс. грн, плитоноски – 40 тыс. грн, оружие и тепловизор – по 60 тыс. грн, кевлар – 2 тыс. грн, варежки – 2 тыс. грн, защита паховой зоны – 4 тыс. грн и пояс – 9,5 тыс. грн. Только одежда ему обошлась около 37 тыс. грн.
Интернет-пользователям очень понравился образ мужчины, они назвали его лучшим из всех, которые приходилось видеть.
- "Этот лук гораздо милее сердцу украиночки, чем "луивитоны" всякие".
- "Лучший лук из всех луков – это лук нашего защитника".
- "Наконец-то реалии, а не розовые очки".
Ранее "Телеграф" писал, что недавно мобилизовавшийся писатель Остап Украинец попал в больницу. Причины госпитализации украинец не назвал.