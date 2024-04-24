Украинский военный рассказал Николасу Карме о своем луке (видео)

Амуницию военный всегда покупает самостоятельно

Украинский защитник бригады "Азов" рассказал о стоимости своей одежды блогеру Николасу Карме, который знакомит украинцев с ценами на наряды украинских звезд и малоизвестных граждан. В сети воин получил множество комплиментов от рядовых украинцев, его окрестили владельцем самого стильного лука.

Блогер внезапно подбежал к военному, который двигался по улице во Львове. Николас Карма опубликовал кадры на странице в Instagram.

Мужчина уточнил, что служит в 6-м батальоне 12-й бригады "Азов". Военный рассказал о стоимости каждой вещи до мелочей. Амуниция, которую военный всегда покупает самостоятельно, обошлась в 6,5 тыс. долларов. Однако, несмотря на такие немаленькие суммы, он потратил на свой лук на 1,5 тыс. долларов меньше, чем работница Львовской таможни Юлия Дзыга, ежемесячно зарабатывающая всего 15 тыс. гривен.

Диалог с военным

Шлем военному обошелся в 25 тыс. грн, наушники Sordin – 15 тыс. грн, плитоноски – 40 тыс. грн, оружие и тепловизор – по 60 тыс. грн, кевлар – 2 тыс. грн, варежки – 2 тыс. грн, защита паховой зоны – 4 тыс. грн и пояс – 9,5 тыс. грн. Только одежда ему обошлась около 37 тыс. грн.

Интернет-пользователям очень понравился образ мужчины, они назвали его лучшим из всех, которые приходилось видеть.

Подписчики в восторге от военного. Скриншот

"Этот лук гораздо милее сердцу украиночки, чем "луивитоны" всякие".

"Лучший лук из всех луков – это лук нашего защитника".

"Наконец-то реалии, а не розовые очки".

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