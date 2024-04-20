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Письменник Остап Українець, що мобілізувався до ЗСУ, потрапив у лікарню

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Остап Українець знаходиться у шпиталі Новина оновлена 20 квітня 2024, 09:23
Остап Українець знаходиться у шпиталі. Фото https://www.facebook.com/

Засновник "Твоєї підпільної гуманітарки" перебуває у Кам'янці-Подільському

Відомий український письменник, перекладач та засновник та автор YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець знаходиться у шпиталі. У березні 2024 року чоловік заявив, що мобілізувався до Збройних сил України.

На своїй сторінці у Фейсбуці Остап Українець написав, що поки він у шпиталі, його дружина Катерина Дудка хоче побути з ним поряд, тому шукає у місті тимчасове житло.

"Може, хтось підкаже: Де в Кам'янці Подільському можна поденно за пристойні гроші зняти однокімнатку чи одномісний номер у готелі? Поки я в шпиталі, Катря думала побути тут", — відписав письменник.

остап українець

У коментарях користувачі соцмережі побажали Остапу якнайскорішого одужання. Причини госпіталізації український не назвав.

Нагадаємо, що Остап Українець народився в місті Калуш, що знаходиться в Івано-Франківській області. Маючи освіту у галузі філології, він також є перекладачем. Остап Українець проводить лекції у літературному клубі "Пломінь". Починаючи з 2017 року, він є членом журі літературних конкурсів, що проводяться інтернет-журналом "Стос". Є співтворцем науково-популярного каналу на YouTube "Твоя підпільна гуманітарка". Одружений з Катериною Дудкою.

остап українець катерина дудка
Фото: facebook.com, фотограф Тарас Волошин

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вперше за довгий час принц Вільям з'явився на публіці. Майбутній король Великої Британії останній час був поряд зі своєю онкохворою дружиною Кейт Міддлтон.

Теги:
#Лікарня #ЗСУ #Остап Українець