Письменник Остап Українець, що мобілізувався до ЗСУ, потрапив у лікарню

Засновник "Твоєї підпільної гуманітарки" перебуває у Кам'янці-Подільському

Відомий український письменник, перекладач та засновник та автор YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець знаходиться у шпиталі. У березні 2024 року чоловік заявив, що мобілізувався до Збройних сил України.

На своїй сторінці у Фейсбуці Остап Українець написав, що поки він у шпиталі, його дружина Катерина Дудка хоче побути з ним поряд, тому шукає у місті тимчасове житло.

"Може, хтось підкаже: Де в Кам'янці Подільському можна поденно за пристойні гроші зняти однокімнатку чи одномісний номер у готелі? Поки я в шпиталі, Катря думала побути тут", — відписав письменник.

У коментарях користувачі соцмережі побажали Остапу якнайскорішого одужання. Причини госпіталізації український не назвав.

Нагадаємо, що Остап Українець народився в місті Калуш, що знаходиться в Івано-Франківській області. Маючи освіту у галузі філології, він також є перекладачем. Остап Українець проводить лекції у літературному клубі "Пломінь". Починаючи з 2017 року, він є членом журі літературних конкурсів, що проводяться інтернет-журналом "Стос". Є співтворцем науково-популярного каналу на YouTube "Твоя підпільна гуманітарка". Одружений з Катериною Дудкою.

Фото: facebook.com, фотограф Тарас Волошин

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