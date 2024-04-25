Зачепила публіку синім відтінком: співачка Біллі Айліш здивувала експериментами з волоссям (фото)

Айліш фарбувала волосся мало не в усі кольори веселки

Часто змінює колір волосся не лише британська співачка Дуа Ліпа. Всесвітньо відома співачка Біллі Айліш, яка не боїться сміливих образів, розповіла, з яким кольором волосся вона почувалася найбільш комфортно.

Перефарбувавшись у блондинку, вона сприймала себе якось не так, тому цей експеримент тривав недовго – близько пів року, згодом співачка стала брюнеткою. В інтерв'ю Rolling Stone знаменитість зазначила, що блонд, як і ніжний джазовий стиль, – це не для неї.

Ніжна блондинка. instagram.com/billieeilish/

"Я була настільки сама собою, що більше не могла бачити себе об’єктивно. А потім я пофарбувала волосся в блонд, і відразу подумала: "Оу, я поняття не маю, хто я", – розповіла вона.

На початку своєї кар’єри Біллі Айліш вразила публіку синім кольором волосся. "Хтось наніс забагато тонера на моє волосся, і воно раптом стало лавандово-синім, а потім воно продовжувало синіти, і тоді мене сприймали як блакитну дівчину", – пригадала артистка.

Ексклюзивний синій. Фото instagram.com/billieeilish/

Як пише джерело, коли зірка повернулася до стилю брюнетки, то відтоді кардинальних змін не робила. Лише пару разів перефарбовувала корені у червоний.

З червоними акцентами. Фото instagram.com/billieeilish/

Яка різниця, який колір волосся, якщо ти переможниця. Фото instagram.com/billieeilish/

Останнім часом власниця "Греммі" з головою поринула в творчість, залишаючись брюнеткою. В такому образі вона черпає натхнення найпродуктивніше.

Раніше "Телеграф" писав, що Біллі Айліш у мішкуватому одязі виступила перед фанами на тлі Ейфелевої вежі. Знаменитість традиційно вийшла на сцену зі своїм старшим братом.