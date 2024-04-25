Задела публику синим оттенком: певица Билли Айлиш удивила экспериментами с волосами (фото)

Айлиш окрашивала волосы чуть ли не во все цвета радуги

Часто меняет цвет волос не только британская певица Дуа Липа. Всемирно известная певица Билли Айлиш, которая не боится смелых образов, рассказала, с каким цветом волос она чувствовала себя наиболее комфортно.

Перекрасившись в блондинку, она воспринимала себя как-то не так, поэтому этот эксперимент длился недолго – около полугода, вскоре певица стала брюнеткой. В интервью Rolling Stone знаменитость отметила, что блонд, как и нежный джазовый стиль – это не для нее.

Нежная блондинка. Фото instagram.com/billieeilish/

"Я была настолько сама собой, что больше не могла видеть себя объективно. А потом я выкрасила волосы в блонд, и сразу подумала: "Оу, я понятия не имею, кто я", – рассказала она.

В начале своей карьеры Билли Айлиш поразила публику синим цветом волос. "Кто-то нанес слишком много тонера на мои волосы, и они вдруг стали лавандово-синими, а потом они продолжали синеть, и тогда меня воспринимали как голубую девушку", – вспомнила артистка.

Эксклюзивный синий. Фото instagram.com/billieeilish/

Как пишет источник, когда звезда вернулась к стилю брюнетки, то с тех пор кардинальных перемен не делала. Лишь пару раз перекрашивала корни в красный.

С красными акцентами. Фото instagram.com/billieeilish/

Какая разница, какой цвет волос, если ты победительница. Фото instagram.com/billieeilish/

В последнее время владелица "Грэмми" с головой ушла в творчество, оставаясь брюнеткой. В таком образе она черпает вдохновение наиболее продуктивно.

Ранее "Телеграф" писал, что Билли Айлиш в мешковатой одежде выступила перед фанами на фоне Эйфелевой башни. Знаменитость традиционно вышла на сцену со своим старшим братом.