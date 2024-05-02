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Два найрозкішніші образи за день: 52-річна королева Данії вигуляла стильні вбрання (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Королева Данії завжди має стильний вигляд
Королева Данії завжди має стильний вигляд. Фото gettyimages

Її величність мала розкішний вигляд

Дружина короля Фредеріка X Мері, яка нещодавно поспілкувалася з Оленою Зеленською, вражає стильними й вишуканими вбраннями. Королева постала у розкішних образах.

Як повідомляє "Телеграф", 52-річна королева Данії. В один її величність вигуляла відразу два стильні луки. У четвер, 2 травня, Мері відвідала церемонію вручення грантів стипендії університеті. Пізніше її величність разом із чоловіком Фредеріком сіли на борт Королівського корабля "Даннеброг".

Для першої події королева обрала класичний костюм, що складався з білого піджака і чорних брюк вільного крою. Синьо-блакитна блузка стала акцентом образу, а його родзинкою — розкішна золота брошка. Волосся королева вирішила розпустити, вклавши його у легкі локони, а макіяж зробила з акцентом на очі.

Королева Данії
Фото: Getty Images
Королева Данії Мері
Фото: Getty Images

На борт корабля королева сідала у не менш стильному й вишуканому вбранні. Її величність обрала синю сукню у дрібний горошок довжини міді. Доповнила свій лук Мері туфлями на високому каблуку. Цього разу зачіску зовсім інша: королева зібрала волосся у низький хвіст і вдягнути білий обруч.

Королева Данії Мері
Фото: Getty Images
Королева і король Данії
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що королева Англії Камілла як головнокомандувач відвідала особливий для неї полк на знак пошани свого покійного батька, майора Брюса Шанда, що помер у 2006 році.

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