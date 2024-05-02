Укр

Два самых роскошных образа за день: 52-летняя королева Дании выгуляла стильные наряды (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Королева Дании всегда выглядит стильно
Королева Дании всегда выглядит стильно. Фото gettyimages

Ее величество выглядела роскошно

Жена короля Фредерика X Мэри, недавно пообщавшаяся с Еленой Зеленской, поражает стильными и изысканными нарядами. Королева предстала в роскошных образах.

Как сообщает "Телеграф", 52-летняя королева Дании. В одно ее величество выгуляло сразу два стильных луга. В четверг, 2 мая, Мэри посетила церемонию вручения грантов стипендии в университете. Позже ее величество вместе с мужем Фредериком сели на борт Королевского корабля Даннеброг.

Для первого события королева выбрала классический костюм, состоявшийся из белого пиджака и черных брюк свободного кроя. Сине-голубая блузка стала акцентом образа, а его изюминкой – роскошная золотая брошь. Волосы королева решила распустить, уложив их в легкие локоны, а макияж сделала с акцентом на глаза.

Королева Дании
Фото: Getty Images
Королева Дании Мэри
Фото: Getty Images

На борт корабля королева садилась в не менее стильном и изысканном наряде. Ее величество выбрала синее платье в мелкий горошек длины меди. Дополнила свой лук Мэри туфлями на высоком каблуке. На этот раз прическу совсем другая: королева собрала волосы в низкий хвост и надеть белый обруч.

Королева Дании Мэри
Фото: Getty Images
Королева и король Дании
Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что королева Англии Камилла как главнокомандующий посетила особый для нее полк в знак уважения своего покойного отца, умершего в 2006 году майора Брюса Шанда.

Теги:
#Стиль #Королева #Вбрання