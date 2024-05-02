Два самых роскошных образа за день: 52-летняя королева Дании выгуляла стильные наряды (фото)

Ее величество выглядела роскошно

Жена короля Фредерика X Мэри, недавно пообщавшаяся с Еленой Зеленской, поражает стильными и изысканными нарядами. Королева предстала в роскошных образах.

Как сообщает "Телеграф", 52-летняя королева Дании. В одно ее величество выгуляло сразу два стильных луга. В четверг, 2 мая, Мэри посетила церемонию вручения грантов стипендии в университете. Позже ее величество вместе с мужем Фредериком сели на борт Королевского корабля Даннеброг.

Для первого события королева выбрала классический костюм, состоявшийся из белого пиджака и черных брюк свободного кроя. Сине-голубая блузка стала акцентом образа, а его изюминкой – роскошная золотая брошь. Волосы королева решила распустить, уложив их в легкие локоны, а макияж сделала с акцентом на глаза.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На борт корабля королева садилась в не менее стильном и изысканном наряде. Ее величество выбрала синее платье в мелкий горошек длины меди. Дополнила свой лук Мэри туфлями на высоком каблуке. На этот раз прическу совсем другая: королева собрала волосы в низкий хвост и надеть белый обруч.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что королева Англии Камилла как главнокомандующий посетила особый для нее полк в знак уважения своего покойного отца, умершего в 2006 году майора Брюса Шанда.