В білосніжній блузі з об’ємними рукавами: перша леді України зустрілася із королевою Данії (фото)

Зеленська наголосила, що вся королівська родина Данії веде активну громадську діяльність

Перша леді України Олена Зеленська, яка нещодавно розповідала про свою місію, перебувала з візитом в Данії, де зустрілася із дружиною Фредеріка X – королевою-консортом Марі. За словами Зеленської, Данія є дуже надійним патрнером України у багатьох питаннях.

Світлини оприлюднено на сторінці дружини українського президента Володимира Зеленського у Facebook. Олена Зеленська для зустрічі з королівською сім'єю обрала білу вишиту блузку з пишними рукавами та чорні широкі штани.

Олена Зеленська поспілкувалася із королевою Данії. Фото facebook.com/olenazelenska.official

"Королівська родина Данії підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Під час візиту до Данії торік ми із президентом України мали честь зустрітися з Її Величністю, королевою Маргрете II. А сьогодні рада зустрічі вже з Її Величністю королевою Данії", – написала Зеленська та наголосила, що вся королівська родина Данії веде активну громадську діяльність.

Зустріч у Данії. Фото facebook.com/olenazelenska.official

Дружина Володимира Зеленського додала: "Данія – один із наших найбільших і надійніших партнерів у всіх починаннях", — підкреслила перша леді України.

Раніше "Телеграф" писав, що Олена Зеленська відвідала символічну виставку "Ломикамінь". На виставці презентували мистецькі роботи про жінок, які були незаконно ув’язнені через підтримку України.