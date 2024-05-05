Умер известный британский актер Бернард Хилл, сыгравший в "Титанике" и "Властелине колец": детали (фото)

У Гилла была жена Марианна, вместе они воспитали и вырастили сына.

В воскресенье, 5 мая, скончался британский актер Бернард Хилл, наиболее известный по ролям в фильмах "Титаник" и "Властелин колец". Ему было 79 лет.

Об этом пишет BBC. Он умер ранним утром, подтвердил его агент Лу Коулсон.

Что о нем известно

Прорывной ролью Хилла стала драма BBC "Ребята из черного района" 1982 года, где он сыграл Йоссера Гьюза, персонажа, пытавшегося — и часто терпевшего неудачу — справиться с безработицей в Ливерпуле.

Гилл также сыграл капитана Эдварда Смита в фильме "Титаник" 1997 года, получившего премию "Оскар". Другой известной ролью актера была роль короля Теодена в трилогии "Властелин колец".

Бернард Хилл

Бернард Хилл

Еще одна памятная роль Хилла — в драматическом сериале "Волчий зал" 2015 года, снятом по мотивам книги Хиллари Мантел о дворе Генриха VIII. Гилл сыграл герцога Норфолка – дядю Анны Болейн.

Среди других ролей в его многолетней карьере — сериал "Я, Клавдий" 1976 года, фильмы "Ганди" 1982 года, "Ширли Валентайн" 1989 года, " Царь скорпионов" 2002 года и "Валькирия" 2008 года с Томом Крузом.

О причинах смерти 79-летнего Хилла пока не сообщается. Вероятно, об этом станет известно позже.

О смерти Хилла уже высказалась известная музыкант Барбара Диксон. Она отметила, что ей очень грустно прощаться с актером.

"Мы работали вместе в замечательном шоу Джона, Пола, Джорджа, Ринго и Берта, Вилли и Рассела, 1974-1975. Действительно замечательный актер. Это было привилегией пересекаться с ним. Почивай с миром, Бенни", — написала она.

У Хилла была жена Марианна. Вместе они воспитали и вырастили сына.

Ранее "Телеграф" писал, что скончалась итальянская актриса и муза Федерико Феллини Сандра Мило.