Помер колишній головний тренер збірної України з футболу: при ньому вийшли на Євро-2016

Очолював низку українських та іноземних клубів, зокрема київське "Динамо", харківський "Металіст", чернігівську "Десну", київський ЦСКА

у понеділок, 29 квітня, помер Михайло Фоменко, колишній головний тренер збірної України з футболу. Йому було 75 років.

Про це Суспільному повідомив голова асоціації футболу Сумської області Андрій Прохорович. Там зазначили, що Фоменко — вихованець сумської футбольної школи "Спартак", у складі цього клубу він розпочав професійну кар'єру.

Пізніше виступав за "Зорю" (1970-71) та "Динамо" (1972-78). У складі киян тричі ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок СРСР, також здобував Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА.

З 1972 до 1976 року Фоменко представляв збірну СРСР з футболу. У її складі став віцечемпіоном Європи 1972 року та бронзовим призером Олімпіади-1976.

Михайло Фоменко

У 1979 році Фоменко розпочав тренерську кар'єру. Очолював низку українських та іноземних клубів, зокрема київське "Динамо", харківський "Металіст", чернігівську "Десну", київський ЦСКА.

Михайло Фоменко

У 1993 році привів "Динамо" до першого в історії клубу чемпіонства України. У тому ж році виграв з киянами Кубок України.

Наприкінці 2012 року Фоменко очолив збірну України з футболу. Вивів національну команду на чемпіонат Європи 2016 року, однак подав у відставку після невдалого виступу на турнірі, де "синьо-жовті" посіли останнє місце у групі після трьох поразок.

Михайло Фоменко – заслужений тренер України та Грузії. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Почесний громадянин міста Суми.

Михайло Фоменко

"З Михайлом Івановичем пішла ціла епоха українського і світового футболу", — зазначила Асоціація футболу Сумської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у липні минулого року екстренер збірної України Михайло Фоменко повідомив, що лікується від онкології.