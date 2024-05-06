alyona alyona раптово травмувалася на репетиції Євробачення-2024 та пояснила причину (відео)

З дівчиною трапився конфуз під час репетиції

Учасниця від України на Євробаченні-2024 alyona alyona, яка разом із Jerry Heil випустила соціальний ролик на пісню Teresa & Maria, мала прикрий інцидент. Вона впала прямо на сцені під час репетиції конкурсу.

У інстаграм-історіях Jerry Heil, Альона пояснила, чому так вийшло. Річ у тім, що вона спіткнулась об свій костюм, який розтягнувся через особливості матеріалу. Тому вона й впала. Також дівчина зламала ніготь.

"У мене ця кольчуга, і після репетицій вона стала довшою, ніж була, тому що вона тягнеться. Я не очікувала, що наступлю на неї. Я зламала ніготь і трохи пошкодила свій костюм, але я жива!", — зізналась дівчина.

Падіння alyona alyona на сцені Євробачення-2024

Однак, Альона розповіла журналістці Євробачення Анні Тульєвій, що після падіння, встала й продовжила свій виступ. За словами дівчини, з нею все добре. Вона також подякувала усім за підтримку.

"Будь-яка українська жінка так і зробила б. Я встану і піду, зачитаю ще краще, бо я вже маю досвід, як впасти і встати. Все нормально, дякую за турботу", — підкреслила артистка.

Раніше "Телеграф" писав щодо прогнозу букмекерів на перший півфінал Євробачення-2024. Там можна помітити, що Україна зміцнила свої позиції.