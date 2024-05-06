alyona alyona внезапно травмировалась на репетиции Евровидения-2024 и объяснила причину (видео)

С девушкой случился конфуз во время репетиции

Участница от Украины на Евровидении-2024 alyona alyona, которая вместе с Jerry Heil выпустила социальный ролик на песню Teresa & Maria, имела досадный инцидент. Она упала прямо на сцене во время репетиции конкурса.

В инстаграмм-историях Jerry Heil, Алена объяснила, почему так получилось. Дело в том, что она споткнулась о свой костюм, растянувшийся из-за особенностей материала. Потому она и упала. Также девушка сломала ноготь.

"У меня эта кольчуга, и после репетиций она стала длиннее, чем была, потому что она тянется. Я не ожидала, что наступлю на нее. Я сломала ноготь и немного повредила свой костюм, но я жива!", — призналась девушка.

Падение alyona alyona на сцене Евровидения-2024

Однако Алена рассказала журналистке Евровидения Анне Тульевой, что после падения, встала и продолжила свое выступление. По словам девушки, с ней все хорошо. Она также поблагодарила всех за поддержку.

"Любая украинская женщина так и сделала бы. Я встану и уйду, зачитаю еще лучше, потому что у меня уже есть опыт, как упасть и встать. Все нормально, спасибо за беспокойство", — подчеркнула артистка.

Ранее "Телеграф" писал о прогнозе букмекеров на первый полуфинал Евровидения-2024. Там можно заметить, что Украина укрепила свои позиции.