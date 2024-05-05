Євробачення 2024: коли і де дивитись перший півфінал

Незабаром стануть відомі перші фіналісти Євробачення 2024

Травень став традиційним часом для Євробачення, адже вже багато років цей міжнародний музичний конкурс відбувається наприкінці весни. У 2024 році його проведуть з 7 по 11 числа у Мальме, Швеція.

"Телеграф" розповідає, де і коли дивитися перший півфінал Євробачення 2024, під час якого виступлять представниці від України — alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, які канали транслюватимуть конкурс по телебаченню, а також хто ще виступатиме.

Де і коли дивитися перший півфінал Євробачення 2024

Перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться у вівторок, 7 травня, о 22.00 за Києвом. У пісенній боротьбі за місця у фіналі зійдуться перші 15 учасників, серед яких і від України. Нагадаємо, що жіночий дует виступатиме під номером 5.

Всі охочі насолодитися пісенним конкурсом зможуть переглянути трансляцію, як по телебаченню, так і онлайн. Серед платформ: "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua та ютуб-канал "Євробачення Україна"-Eurovision Ukraine official. Крім цього, "Телеграф" також вестиме текстову онлайн-трансляцію Євробачення.

Нагадаємо, що згідно зі свіжими даними букмекерів хорватський артист Baby Lasagna з композицією Rim Tim Tagi Dim веде серед учасників конкурсу з ймовірністю перемоги у 25%. За ним слідує співак Nemo зі Швейцарії з піснею The Code. Трійку лідерів замикають представниці України – alyona alyona та Jerry Heil.