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Євробачення 2024: коли і де дивитись перший півфінал

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Українки alyona alyona та Jerry Heil виступлять 7 травня під номером "5" Новина оновлена 05 травня 2024, 19:38
Українки alyona alyona та Jerry Heil виступлять 7 травня під номером "5". Фото Колаж "Телеграф"

Незабаром стануть відомі перші фіналісти Євробачення 2024

Травень став традиційним часом для Євробачення, адже вже багато років цей міжнародний музичний конкурс відбувається наприкінці весни. У 2024 році його проведуть з 7 по 11 числа у Мальме, Швеція.

"Телеграф" розповідає, де і коли дивитися перший півфінал Євробачення 2024, під час якого виступлять представниці від України — alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, які канали транслюватимуть конкурс по телебаченню, а також хто ще виступатиме.

Де і коли дивитися перший півфінал Євробачення 2024

Перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться у вівторок, 7 травня, о 22.00 за Києвом. У пісенній боротьбі за місця у фіналі зійдуться перші 15 учасників, серед яких і від України. Нагадаємо, що жіночий дует виступатиме під номером 5.

Всі охочі насолодитися пісенним конкурсом зможуть переглянути трансляцію, як по телебаченню, так і онлайн. Серед платформ: "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua та ютуб-канал "Євробачення Україна"-Eurovision Ukraine official. Крім цього, "Телеграф" також вестиме текстову онлайн-трансляцію Євробачення.

Нагадаємо, що згідно зі свіжими даними букмекерів хорватський артист Baby Lasagna з композицією Rim Tim Tagi Dim веде серед учасників конкурсу з ймовірністю перемоги у 25%. За ним слідує співак Nemo зі Швейцарії з піснею The Code. Трійку лідерів замикають представниці України – alyona alyona та Jerry Heil.

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#Євробачення #Прямий ефір #Конкурси #Євробачення-2024