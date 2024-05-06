Україна пройде у фінал? Букмекери оприлюднили рейтинг переможців першого півфіналу Євробачення 2024

Перший півфінал Євробачення відбудеться за лічені години

Рейтинг букмекерів щодо переможців Євробачення 2024 постійно змінюється. Представниці України alyona alyona і Jerry Heil хоч і були поза трійкою лідерів, піднялися у таблиці ставок на третє місце. Після другої репетиції шанси на перемогу значно зросли і в той же день український дует опинився на третій позиції. Тепер нашим виконавицям пророкують перемогу у першому півфіналі.

У рейтингу букмекерів на перемогу в першому півфіналі, який відбудеться 7 травня, Україна ділить перше місце з Хорватією з коефіцієнтом 96%. Списки оприлюднили на Eurovision World.

Третє місце посідає Литва (95%), четверте — Фінляндія (90%). На п’ятому рядку Ірландія з коефіцієнтом 88%.

Фото: eurovisionworld

Перший півфінал Євробачення 2024 відбудеться у вівторок, 7 травня, о 22.00 за Києвом. Перші 15 учасників, серед яких виступлять представниці від України, змагатимуться у пісенній боротьбі. alyona alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria вийдуть на сцену під номер "5".

Нагадаємо, що режисеркою номера alyona alyona і Jerry Heil стала Таню Муіньо, авторка кліпів Дуа Ліпи, Дженніфер Лопес та інших зірок Голлівуду. Саме після оприлюднення кадрів з другої репетиції на сцені у Мальме, український дует піднявся в рейтингу букмекерів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що alyona alyona і Jerry Heil пройшлися бірюзовою доріжкою на відкритті Євробачення. Дівчата по-особливому відзначили Великдень: вийшли з великодніми кошиками і нагадали світові про людей, які втратили домівки через війну з Росією.