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Україна пройде у фінал? Букмекери оприлюднили рейтинг переможців першого півфіналу Євробачення 2024

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Представниці України на Євробаченні 2024 виступлять під номером "5"
Представниці України на Євробаченні 2024 виступлять під номером "5". Фото gettyimages

Перший півфінал Євробачення відбудеться за лічені години

Рейтинг букмекерів щодо переможців Євробачення 2024 постійно змінюється. Представниці України alyona alyona і Jerry Heil хоч і були поза трійкою лідерів, піднялися у таблиці ставок на третє місце. Після другої репетиції шанси на перемогу значно зросли і в той же день український дует опинився на третій позиції. Тепер нашим виконавицям пророкують перемогу у першому півфіналі.

У рейтингу букмекерів на перемогу в першому півфіналі, який відбудеться 7 травня, Україна ділить перше місце з Хорватією з коефіцієнтом 96%. Списки оприлюднили на Eurovision World.

Третє місце посідає Литва (95%), четверте — Фінляндія (90%). На п’ятому рядку Ірландія з коефіцієнтом 88%.

Рейтинг букмекерів Євробачення 06.05.24
Фото: eurovisionworld

Перший півфінал Євробачення 2024 відбудеться у вівторок, 7 травня, о 22.00 за Києвом. Перші 15 учасників, серед яких виступлять представниці від України, змагатимуться у пісенній боротьбі. alyona alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria вийдуть на сцену під номер "5".

Нагадаємо, що режисеркою номера alyona alyona і Jerry Heil стала Таню Муіньо, авторка кліпів Дуа Ліпи, Дженніфер Лопес та інших зірок Голлівуду. Саме після оприлюднення кадрів з другої репетиції на сцені у Мальме, український дует піднявся в рейтингу букмекерів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що alyona alyona і Jerry Heil пройшлися бірюзовою доріжкою на відкритті Євробачення. Дівчата по-особливому відзначили Великдень: вийшли з великодніми кошиками і нагадали світові про людей, які втратили домівки через війну з Росією.

Теги:
#Букмекери #Євробачення #Alyona Alyona #Jerry Heil