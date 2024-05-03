Для пітримки усіх жінок: alyona alyona & Jerry Heil випустили соціальний ролик на пісню Teresa & Maria (відео)

Відео вражає глибоким сенсом і задумкою

alyona alyona і Jerry Heil цього року представлятимуть Україну на Євробаченні у Швеції. Цікаво, що після другої репетиції їхні шанси на перемогу, трохи зросли. Тепер дівчата презентували соціальний ролик на свою конкурсну пісню — "Teresa & Maria".

У кліпі можна побачити емоції українських жінок в умовах війни розпочатою Росією проти України. Вони проживають смуток, біль, жаль, розчарування, пише "Телеграф".

Дівчата хотіли показати цим кліпом силу та мужність українок в умовах війни, розпочатою Росією проти України. Адже через повномасштабне вторгнення чимало жінок опинилися у складному становищі.

Деякі — для безпеки дітей виїжджали за кордон, а деякі — робили все можливе, аби їхня малеча не відчула жахів війни в Україні.

До того ж чимало жінок також захищають країну в складі Збройних Сил або ж активно волонтерять та забезпечують військо всім необхідним.

"Світ на її плечах — такий меседж вклали співачки у дану роботу. У відео взяли участь українські жінки, які щоденно проходять тернистий шлях. Через біль, радість, сльози, сміх, розчарування. Ми всі об'єднані та прагнемо почути, які жінки надихають вас та дають змогу повірити у завтрашній день, навіть коли здається, що завтра вже не настане", — пишуть творці.

Соціальний ролик alyona alyona і Jerry Heil на пісню "Teresa & Maria"

Щодо образів співачок, то Альона постала у ньому в світло-бежевій суцільній накидці з шнурками. А от Яна обрала молочну атласну сукню та світло-зелену плахту з національними узорами.

Нещодавно "Телеграф" ділився кадрами з другої репетиції alyona alyona і Jerry Heil на Євробачення 2024. Вони постали у світлих вбраннях та на вогняному фоні.