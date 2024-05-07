Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко раптово опублікувала пост російською мовою: про що він

Зірка втратила близьку людину

Французька актриса та модель українського походження Ольга Куриленко, яка розмовляє солов’їною і час від часу відвідує Україну, несподівано виклала допис російською мовою. Акторка розповіла, що втратила близьку людину.

Зірка повідомила про смерть дядька Вадима на своїй сторінці в Instagram російською мовою. Акторка розповіла, що він пішов дуже рано і дуже несподівано.

"Мой дорогой дядюшка Вадим. Ты ушел так рано и так внезапно. Мы тебя все любим и будем вечно любить. Ты был честный, добрый, самый веселый и смелый. У тебя были золотые руки и ты мог делать абсолютно все. Я горжусь тобой! Ты на всегда в наших мыслях и сердцах", — поділилася в дописі Ольга.

В коментарях багато підписників висловлюють співчуття теж російською. Однак є й ті, хто не задоволений словами Ольги ворожою мовою. Ольга своєю чергою повідомила, що українською не розмовляє, але розуміє її.

"Пані Ольга, Ви володієте українською мовою чи тільки язиком окупантів з Москви?"

"Я не говорю по украински. Но я понимаю. Мой родной язык русский, как и у половины населения Украины. Но я в шоке что вы задали такой вопрос в такое время!" — відповіла на коментар Ольга.

Ольга Куриленко народилася в місті Бердянськ, Запорізька область. Коли дівчині було 13, вона почала відвідувати курси моделей у Москві. У свої 16 Ольга поїхала до Парижу і за пів року вивчила французьку мову. Запам’яталася акторка завдяки фільму "Квант милосердя", у якому зіграла дівчину Джеймса Бонда. Зірка підтримує Україну у війні з Росією.

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