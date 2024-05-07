Украинская девушка Бонда Ольга Куриленко внезапно опубликовала пост на русском языке: о чем он

Звезда потеряла близкого человека

Французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, разговаривающая соловьиной и время от времени посещающая Украину, неожиданно изложила сообщение на русском языке. Актриса рассказала, что потеряла близкого человека.

Звезда сообщила о смерти дяди Вадима на своей странице в Instagram на русском языке. Актриса рассказала, что он ушел очень рано и очень неожиданно.

"Мы тебя все любим и будем вечно любить. Ты был честный, добрый, самый веселый и смелый. Ты всегда в наших мыслях и сердцах", — поделилась в сообщении Ольга.

В комментариях многие подписчики выражают соболезнования тоже на русском. Однако есть и те, кто не доволен словами Ольги на враждебном языке. Ольга в свою очередь сообщила, что на украинском не разговаривает, но понимает ее.

"Госпожа Ольга, Вы владеете украинским языком или только языком оккупантов из Москвы?"

"Я не говорю по-украински. Но я понимаю", – ответила на комментарий Ольга.

Ольга Куриленко родилась в городе Бердянск, Запорожская область. Когда девочке было 13, она начала посещать курсы моделей в Москве. В свои 16 Ольга уехала в Париж и через полгода выучила французский язык. Запомнилась актриса благодаря фильму "Квант милосердия", в котором сыграла девушку Джеймса Бонда. Звезда поддерживает Украину в войне с Россией.

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