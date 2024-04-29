"Порнографія": Каменських випустила кліп MOLOKO, який українці захейтили ще до прем'єри (відео)

На відео зірка обливається молоком і співає разом з домініканським репером

Українська співачка Настя Каменських нарешті представила свій кліп на пісню MOLOKO. Ще до прем'єри музикального ролика, сама 36-річна виконавиця отримала немало хейту за провокативні моменти у відео. "Юзери" назвали все "вульгарщиною" і "жахом".

Сьогодні, 29 квітня, кліп MOLOKO з'явився на популярному хостингу YouTube. Цікаво, що заспівала у відео Каменських в дуеті з Atomic Otro Way — популярним виконавцем домініканського походження, а сам кліп був створений виключно українською командою з Києва. Режисером стала Ліза Руда.

Артистка не боїться творчих експериментів і завжди відкрита до будь-яких креативних пропозицій. В мережі вже зацінили нову роботу Насті Каменських.

Кадри з кліпу MOLOKO

Кадри з кліпу MOLOKO

Звісно, знайшлися критики. Деякі українці зазначили, що сингл дуже розпіарений і примітивний. "Порнографія", "Це взагалі що таке?", "Фу блін", — написали користувачі в коментарях під відео.

Але більшість прихильників співачки стали на захист MOLOKO, назвавши трек хітом літа 2024 року: "Нарешті подобається та NK, яку я полюбив", "Як же я чекала на повернення саме такої NK, тепер на повторі весь день".

Варто також нагадати, що за самий образ у болотяній сукні Насті Каменських теж дісталось. У ній співачка вийшла на червону доріжку музичного фестивалю Los40 Primavera Pop, який нещодавно пройшов у Мадриді.

Опальний чоловік артистки, репер і продюсер Потап, теж назвав MOLOKO "суперхітом". Сам він згадується в описі до композиції, як автор слів і музики.