Арахамия рассказал, что заставит власти мобилизовать больше людей, но тут же попытался успокоить

В действующих бригадах большой некомплект — местами до 40%, отметил он

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если помощи от США не будет или она будет меньше ожидаемой, Украина вынуждена будет мобилизовать больше людей. Он объяснил это "коэффициентом вооруженности".

"Если будет помощь меньше, нам надо больше будет мобилизовать людей. Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет и тогда вам надо меньше людей, потому что вы можете некоторые участки фронта закрывать условно оружием, и вам не надо столько людей", — заявил Арахамия.

При этом глава "СН" высказал надежду, что мобилизованы будут не полмиллиона украинцев, а меньше. Однако другого выбора, кроме мобилизации, по его словам, нет. В действующих бригадах большой некомплект — местами до 40%.

"Важно понимать всем зрителям, что это не потому, что все эти люди погибли, это не так, а потому, что есть необходимость ротации, есть бригады, которые два года без ротации", — отметил Арахамия.

Как сообщал "Телеграф", 10 февраля Арахамия заявлял, что Украина будет искать возможности для того, чтобы профинансировать мобилизацию из внутренних источников, поскольку со внешними дела обстоят не очень хорошо. При этом он убежден, что помощь от США будет проголосована в течение ближайших двух месяцев. А на два месяца войны ресурсы, по его словам, у Украины есть.